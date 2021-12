Motoristas fazem fila para abastecer a R$ 1,57

Na Av. Suburbana, em Salvador, a longa fila formada por carros e motos indicou o caminho do Feirão do Imposto, que ocorreu neste sábado, 20, no Posto da Gameleira.

A mobilização dos veículos foi motivada pela venda do litro da gasolina a R$ 1,57, valor alcançado com a retirada da carga tributária de 56,09% do combustível.

Logo cedo, por volta das 5h30, foram distribuídas 245 fichas para os motoristas dos carros, com o valor de consumo de R$ 30, entregues por ordem de chegada.

No caso das motos, os condutores disputaram 60 fichas de R$ 10, com a mesma lógica de distribuição dos veículos de quatro rodas.

“O objetivo da ação é conscientizar as pessoas do valor que se paga só de impostos. Por isso, desde 2013, fazemos uma parceria com a empresa do posto, que arca com o valor da tributação”, conta Rodrigo Salles, vice-presidente da Associação de Jovens Empreendedores da Bahia (AJE-BA).

Para Eduardo Castro, que mora na Suburbana, a diferença do preço com a retirada dos impostos é grande, fato que o fez pegar a fila.

“Sem as taxas, o valor do litro ficou muito menor. Assim que soube do evento, peguei logo o carro e vim para cá. Só torço para que ele ocorra mais vezes por aqui”, conta Castro.

*Estagiário sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

