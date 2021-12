Motoristas esperam mais de duas horas para embarcar no ferryboat

Os motoristas que utilizam o sistema ferryboat nesta sexta-feira, 8, dia de Nossa Senhora da Conceição, com destino à Ilha de Itaparica, enfrentam espera de mais de 2h para embarcar no Terminal de São Joaquim. Já os pedestres esperam na fila entre 1h e 1h30, segundo a Internacional Travessias, concessionária responsável pelo sistema.

O fluxo é intenso no local e cinco embarcações estão em operação, com saídas a cada meia hora, para atender a demanda. São eles: Anna Nery, Dorival Caymmi, Juracy Magalhães Júnior, Rio Paraguaçu e Maria Bethânia. No Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, o fluxo é tranquilo.

Ainda conforme a Internacional Travessias, a fila de carros já atinge as imediações da Feira de São Joaquim.

Lanchas

Diferente do Ferry, os passageiros que optam pela travessia Salvador-Mar Grande encontram embarque sem filas. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), os horários de saída dos terminais Náutico da Bahia (Comércio) e de Mar Grande ocorrem a cada 30 minutos. Caso o fluxo de usuários aumente, as saídas passam a ser a cada 15 minutos.

As embarcações da travessia fazem o percurso em cerca de 40 minutos. Nesta sexta, o último horário, saindo de Mar Grande, será às 18h30 e, de Salvador, às 20h.

