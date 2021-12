Motoristas esperam mais de 3h para retornar a Salvador

Os motoristas que retornam para Salvador pelo sistema ferryboat esperam por mais de 3h na fila de embarque do terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, na tarde deste domingo, 3. Já os pedestres aguardam cerca de 1h. O sistema está operando em esquema de bate e volta, com saídas a cada 30 minutos.

Pedestres aguardando em Bom Despacho. (Foto: Anderson Sotero | Ag. A TARDE)

A previsão é que o fluxo permaneça intenso durante todo dia, por conta da volta de quem passou o Natal e o Réveillon na ilha. Para suprir a demanda, o ferry vai operar sem interrupção deste domingo para a segunda-feira, 4, a partir de Bom Despacho.

Todas as sete embarcações realizam as travessias neste momento. São eles: Rio Paraguaçu, Maria Bethânia, Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Anna Nery, Agenor Gordilho e Pinheiro. No terminal de São Joaquim, em Salvador, o fluxo é tranquilo, sem filas para veículos e pedestres.

Rodovias

É tranquilo o fluxo de veículos na noite deste domingo, na maioria das rodovias que dão acesso a capital baiana. De acordo com a Concessionária Litoral Norte (CLN) - que administra a BA-099 (Estrada do Côco) - não há nenhuma retenção em ambos os sentidos, havendo uma pequena fila na praça de pedágio no sentido Salvador, por volta das 19h. Nas demais rodovias estaduais o fluxo é tranquilo e os motoristas não enfrentam nenhum tipo de transtorno conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Já na BR-324, apesar de fluir, há uma grande movimentação de veículos no sentido Salvador, segundo a concessionária Via Bahia.

