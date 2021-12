Motoristas esperam mais de 3 horas para embarcar no ferryboat

Os motoristas que utilizam o sistema ferryboat na manhã desta sexta-feira, 18, enfrentam mais de 3h de espera para embarcar no terminal de São Joaquim, na Calçada, com destino à Ilha de Itaparica.

Segundo informações da Internacional Travessias Salvador, os pedestres têm embarque imediato em uma das cinco embarcações em operação, que saem do terminal a cada hora e realizam algumas viagens extras. Já no terminal de Bom Despacho, na Ilha, o movimento de passageiros é tranquilo.

A travessia é realizada pelos ferries Anna Nery, Pinheiro, Rio Paraguaçu, Ivete Sangalo e Dorival Caymmi.

Já a travessia marítima Salvador-Mar Grande encerra as atividades mais cedo, às 18h15, devido ao período de maré baixa. No sentido de Mar Grande para a capital baiana, a operação segue até as 18h30.

"A maré baixa vai interferir nas operações da travessia durante os próximos seis dias, devido à falta de profundidade do canal de navegação do Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica", ressalta a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

Nesta sexta, a travessia registra bom movimento de passageiros e opera com horários de meia em meia hora. Oito embarcações estão em tráfego. A previsão é de que o movimento de embarque, saindo de Salvador, aumente a partir do meio dia devido ao deslocamento das pessoas que vão passar o final de semana na Ilha.

