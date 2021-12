Motoristas esperam duas horas para embarcar no ferryboat em São Joaquim

Os motoristas que tentam utilizar o sistema ferryboat pelo terminal de São Joaquim, na Calçada, esperam cerca de duas horas na fila na manhã detsa setxa-feira, 1º. Segundo informações da Internacional Travessias Salvador, que administra o sistema, o os pedestres têm embarque imediato. Já no terminal de bom Despacho, na Ilha, o fluxo de pedestres e veículos segue tranquilo.

Estão em operação os ferries Zumbi dos Palmares, Pinheiro, Maria Bethânia e Ivete Sangalo, com saídas nos horários regulares (de hora em hora).

Lanchas rápidas

Também segue sem filas o embarque no Terminal Náutico da Bahia, que faz a travessia entre Salvador e Mar Grande. O sistema, que conta com oito embarcações em tráfego, estão com saídas de meia em meia hora nos terminais de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e Náutico da Bahia, no bairro do Comércio, na capital.

De acordo com informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a expectativa é que a partir das 13h o movimento seja maior. A última saída de Salvador será às 20h. De Mar Grande para a capital os usuários serão atendidos até as 18h30.

Já os catamarãs com destino a Morro de São Paulo estão com procura intensa, e vão partir com lotação completa, com muitos turistas atravessando para Ilha de Tinharé.

As saídas de Morro de São Paulo para a capital acontecem às 11h30, 13h e 15h. Também operam nesta sexta com grande procura, segundo a Atramab, as escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos, com paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica e retorno a Salvador às 17h30.

adblock ativo