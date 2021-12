Motoristas esperam duas horas na volta de ferry

Quem optou por aproveitar o feriado prolongado do Natal na Ilha de Itaparica e retornou de carro à capital baiana, na fim da tarde deste domingo, 27, teve que esperar por quase duas horas para realizar a travessia Bom Despacho-São Joaquim.

Apesar da espera, não foram registradas longas filas nem congestionamentos nas imediações do Terminal de Bom Despacho, em Itaparica. Para os pedestres, o tempo para embarque não chegou a 15 minutos.

Para o feriado, a Internacional Travessias Salvador, concessionária que administra o sistema, disponibilizou seis embarcações, com saídas a cada 30 minutos, em bate e volta.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da empresa, o volume estimado de passageiros que deixaram Salvador pelo ferry foi 20% maior que o número registrado no ano passado.

Mesmo tendo que esperar pelo embarque, os passageiros consideraram o movimento tranquilo. "Optei por sair mais cedo, imaginando que passaria mais de três horas na fila, mas só precisei esperar uma hora e meia", contou a advogada Sandra Ramirez, 38.

Na rodoviária, o movimento foi grande. Para atender à demanda, foram disponibilizados, entre os dias 23 e neste domingo, 900 horários extras, além dos 540 oferecidos diariamente.

De acordo com o coordenador de fiscalização da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos da Bahia (Agerba), Abdul-Ramid, os destinos mais procurados foram Porto Seguro, Itacaré, Ilhéus, Vitória da Conquista, Barreiras, Itabuna, Juazeiro e Chapada Diamantina.

Acidente

A movimentação nas principais vias de acesso à capital também foi intensa. Na noite do último sábado, uma colisão frontal entre um carro de passeio e uma caminhonete, na BR-101, altura da cidade de Cruz das Almas, no Recôncavo, deixou dois mortos e dois feridos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 23h, após o carro menor, que seguia sentido sul da Bahia, invadir a pista contrária.

Com a batida, Rudval Melo Cerqueira Santos, de 48 anos, que conduzia a caminhonete, e Cláudio do Lago Ramos, 30 anos, que dirigia o carro de passeio, morreram no local. Os feridos, identificados como Maria das Mercês Farias Santos e Márcio Rebouças, foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruz das Almas.

