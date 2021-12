Motoristas esperam cerca de 3h para embarcar no ferryboat

O condutor que faz a travessia Salvador-Itaparica e retorna à capital baiana de carro pelo sistema ferryboat, nesta quarta-feira, 13, enfrenta até três horas de fila para embarcar no Terminal Marítimo de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, região metropolitana de Salvador. Os pedestres também precisam ter paciência. A duração em média para embarque é de uma hora, informa a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

Conforme a Agerba, órgão que administra o transporte marítimo, o movimento no local aumentou desde o início da noite desta terça-feira, 12. Nesta quarta, o sistema opera com cinco embarcações, são elas a Anna Nery, Rio Paraguaçu, Ivete Sangalo, Maria Bethânia e Pinheiro, todas, segundo o órgão, sem nenhuma restrição. A travessia entre o Terminal de São Joaquim e Bom Despacho opera até as 23h, mas, caso o fluxo de passageiros aumente à noite, o serviço pode ser prorrogado.

Lanchas - O movimento de passageiros também é intenso para a travessia marítima por lancha no sistema Mar Grande-Salvador, de acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). As embarcações realizam as viagens com saídas dos terminais de 10 em 10 minutos. A previsão da Astramab é de que o fluxo intenso de passageiros dure o dia inteiro.

O sistema Salvador-Mar Grande tem a última viagem do dia programada para as 20h, em Salvador; e às 18h30, em Mar Grande. Mas a tendência é que esses horários sejam estendidos devido à demanda de passageiros na Ilha de Itaparica. Os catamarãs e as lanchas rápidas de Morro de São Paulo chegam a Salvador com lotação completa, com o retorno dos turistas e baianos que foram passar o feriadão na Ilha de Tinharé. Já o movimento de saída da capital baiana para Morro é tranquilo.

Estradas - O motorista que retorna a Salvador nesta quarta-feira de Cinzas, após período de Carnaval, enfrenta rodovias movimentadas, informa os postos da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e Federal (PRF). As rodovias estão com fluxo intenso de veículos, entretanto, as vias não estão congestionadas. Mas, o condutor que tráfega pela Linha Verde, na Estrada do Coco, já começa a enfrentar filas próximo ao Pedágio.

adblock ativo