Motoristas esperam cerca de 1h30 para retornar a Salvador pelo ferryboat

Os motoristas que tentam retornar a Salvador nesta segunda-feira, 14, pelo sistema ferryboat, enfrentam uma espera de 1h30 no Terminal de Bom Despacho, na ILha de Itaparica.

Segundo a Internacional Travessias Salvador, que administra o sistema, a fila formada no terminal é apenas para os veículos. Os pedestres têm embarque imediato.

Estão em operação nesta manhã as embarcações Maria Bethânia, Pinheiro, Ivete Sangalo, Anna Nery, Rio Paraguaçu e Dorival Caymmi, com saídas a cada 30 minutos.

No Terminal de São Joaquim, o fluxo segue tranquilo tanto para pedestres quanto para veículos.

Já a travessia marítima Salvador-Mar Grande registra fluxo intenso de passageiros e opera com saídas a cada 15 minutos.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o movimento maior é no terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, devido à volta de passageiros que aproveitaram o fim de semana na Ilha.

A previsão é que o fluxo de usuários siga intenso em Vera Cruz até as 10h30.

No Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, as saídas ocorrem a cada 30 minutos. O último horário saindo de Mar Grande será às 18h30 e, de Salvador, às 20h.

adblock ativo