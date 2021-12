Motoristas esperam cerca de 1h30 para embarcar no ferryboat

O fluxo de motoristas para a travessia Salvador-Itaparica pelo ferryboat já é intenso na manhã desta quarta-feira, 1º, no terminal de São Joaquim, em Salvador. Segundo a assessoria de comunicação da Internacional Travessias Salvador, empresa que administra o equipamento, o tempo de espera é de 1h30 para veículos. Já para pedestres não há o registro de filas.

No terminal de Bom Despacho, o fluxo é tranquilo para carros e pedestres. As travessias serão feitas sem interrupção durante 24 horas. Quem pretende viajar, as embarcações vão funcionar, com travessia de hora em hora, até as 23h59 desta quinta, 1º, e na volta do feriado, a operação inicia às 6h de domingo, 5, e segue até as 23h30 de segunda, 6.

Neste momento, operam os ferries Agenor Gordilho, Anna Nery, Dorival Caymmi, Juracy Magalhães Júnior, Maria Bethânia, Pinheiro e Rio Paraguaçu, com saídas regulares de hora em hora. Se houver um maior fluxo de passageiros, as embarcações poderão sair a cada 30 minutos.

A previsão é que cerca de 16 mil veículos e 101 mil pedestres realizem a travessia no feriado de Finados. No mesmo período do ano passado, 15 mil veículos e 96 mil pedestres utilizaram o equipamento.

Cinquenta vagas de hora marcada foram disponibilizadas para cada um dos horários entre 1h e 5h da manhã desta quinta. Já madrugada de domingo para segunda são ofertadas 50 vagas nos horários de 1h até as 4h. Para comprá-las, acesse o link.

Lanchas para Mar Grande

Uma outra opção de sair da capital e curtir o feriadão na ilha é pegando uma lancha rápida no Terminal Marítimo do Comércio. Conforme a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o fluxo de passageiros é tranquilo nesta manhã. O fluxo maior é esperado a partir das 12h.

Oito embarcações operam na travessia Salvador/Mar Grande, com saídas a cada 30 minutos. Havendo necessidade, as embarcações podem sair de 15 e 15 minutos. A última lancha sai do Comércio às 18h. No sentido inverso, às 18h30.

Morro de São Paulo

Um outro local que é procurado nestes feriados prolongados é Morro de São Paulo, na ilha de Tinharé. Os catamarãs, que fazem o percurso até Morro, saem em horário marcado: às 10h30, 13h30 e 14h. As passagens são vendidas nos guichês do terminal.

