Motoristas esperam até 3h para embarcar no sistema ferryboat

Os motoristas enfrentam 3h de espera para embarcar na manhã desta sexta-feira, 6, no sistema ferryboat, devido ao fluxo intenso de veículos, por causa do feriado de 7 de Setembro, Independência do Brasil, no terminal de São Joaquim, em Salvador. O embarque de pedestres não sofreu alterações e não há filas de espera.

De acordo com informações da Internacional Travessias, os ferries em operação são Rio Paraguaçu, Ivete Sangalo, Dorival Caymmi e Anna Nery, com saídas nos horários regulares, de hora em hora.

Já no terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, o movimento é tranquilo para veículos e pedestres.

A passagem para pedestre é adquirida nos dois terminais, com pagamento em dinheiro, cartões de crédito ou débito, e está sujeito a capacidade de atendimento das embarcações. Para hora marcada é preciso acessar o site da Internacional Travessias.

Já os passageiros da travessia Salvador-Mar Grande, o embarque é tranquilo esta manhã. Os embarques acontecem a cada meia hora, com oito embarcações.

Segundo informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a expectativa é que o movimento de embarque cresça a partir do meio dia, devido ao feriado de 7 de Setembro neste sábado.

Por causa do aumento de fluxo, O sistema contará com 10 embarcações à disposição do tráfego, podendo operar com saídas de 15 em 15 min.

