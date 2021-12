Motoristas esperam até 2h30 para retornar da ilha pelo ferry

O fluxo de pessoas que retornam do feriado prolongado de Finados é intenso na manhã desta segunda-feira, 6, no terminal marítimo do ferryboat em Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. Motoristas chegam a esperar cerca de 2h30 para o embarque com destino a Salvador. Já os pedestres aguardam aproximadamente 1h. No terminal de São Joaquim, em Salvador, o movimento é tranquilo.

A Internacional Travessias Salvador, empresa que administra o equipamento, informou que seis embarcações (Anna Nery, Dorival Caymmi, Juracy Magalhães Júnior, Maria Bethânia, Pinheiro e Rio Paraguaçu) operam com saídas a cada 30 minutos.

A estimativa é que cerca de 16 mil veículos e 101 mil pedestres utilizaram o transporte neste período, 5% a mais que em 2016.

Mar Grande/ Salvador

O fluxo de passageiros no terminal em Vera Cruz, na travessia Mar Grande/Salvador, também é intenso, mas sem o registro de filas.

O intervalo de uma embarcação para outra é de 30 minutos, podendo ser de 15 em 15 minutos, caso haja um aumento de usuários. O último horário de viagem saindo de Salvador para a ilha é às 20h; de Mar Grande, às 18h30.

O retorno de Morro de São Paulo também está movimentado, mas não houve mudança de horários da travessia de lá para a capital baiana. Os catamarãs saem às 9h, 11h30, 13h e 15h. Quem vai para Morro, do terminal do Comércio, as embarcações saem às 9h, 10h30, 13h e 14h30.

