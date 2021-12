Motoristas esperam até 2h para embarcar no ferry em Itaparica

O fluxo de passageiros no Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, está intenso desde a tarde desta segunda-feira, 20. O movimento é decorrente de um festival realizado em Salinas da Margarida (a 230 km de Salvador), no fim de semana.

Segundo a Internacional Travessias, empresa que administra o sistema, o tempo de embarque para veículos chega a 2 horas. Já o tempo de espera para pedestres está dentro da normalidade.

Ainda de acordo com a operadora, por causa do movimento intenso, seis embarcações operam para suprir a demanda. Na capital baiana, no Terminal de São Joaquim, o movimento é tranquilo, com embarque imediato.

