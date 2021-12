Motoristas esperam 2h30 para embarcar no ferry na véspera de Réveillon

Motoristas que desejam utilizar do ferryboat em Salvador nesta quarta-feira, 30, esperam até 2h30 na fila. O fluxo é intenso para pedestres também, que aguardam até 1h30 na fila de embarque.

De acordo com a Internacional Travessias Salvador, em Bom Despacho, o movimento é tranquilo para as duas categorias. O início da operação foi antecipado em uma hora e cinco embarcações realizam viagens desde as 4h.

Estão em operação os ferries: Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Rio Paraguaçu, Anna Nery e Ivete Sangalo, com saídas a cada 30 minutos.

