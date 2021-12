Motoristas esperam 2 horas para embarcar em ferryboat

Os motoristas enfrenta fila de aproximadamente 2 horas para embarcar de carro no Terminal Marítimo do Ferryboat, em São Joaquim, em Salvador, nesta quinta-feira, 28. Já os pedestres têm embarque imediato.

Por volta das 8h, a fila de carros esperando para fazer a travessia congestionou a região até o bairro da Calçada. Apesar da fila continuar longa, o tráfego continua lento, mas fluindo, de acordo com a a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Esquema especial

Neste fim de ano, o ferryboat vai operar em um esquema especial com oito embarcações. Todas as travessias serão realizadas sem interrupção até o próximo sábado, 30, podendo ter saídas extras, caso ocorra aumento do fluxo de pessoas.

