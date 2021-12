Motoristas esperam 2 horas para embarcar em Ferry Boat

Os motoristas que pretendem embarcar em um ferryboat no terminal de São Joaquim, em Salvador, enfrentam um tempo de espera de aproximadamente 2h na tarde desta quinta-feira, 21. Já pedestre tem embarque a cada 30 minutos.

>> Mais de 390 mil pessoas e 64 mil veículos devem usar o ferry no fim de ano

Segundo a Internacional Travessias Salvador, empresa que administra o equipamento, já havia uma fila de carros desde as primeiras horas desta quinta. Por conta disso, a operação teve início um pouco antes das 5h, que é o horário normal de funcionamento.

Para atender a demanda e aliviar o fluxo de pessoas no terminal do ferry na capital baiana, a travessia Salvador-Itaparica começará as 4h nesta sexta, 22, e sábado, 23. Nove embarcações estão operando.

Entre os dias 28 e 30 de dezembro e 1ª a 3 de janeiro, o sistema irá funcionar de forma ininterrupta. Para o serviço do hora marcada foram disponibilizados 1.200 horários extras. As vagas e tarifas podem ser consultadas no site da empresa.

