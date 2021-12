Motoristas esperam 1h30 para embarcar no ferry na véspera de Natal

A manhã vem sendo tranquila para quem vai utilizar o transporte marítimo em Salvador, nesta quinta-feira, 24, véspera do feriado de Natal. No entanto, a boa procura fez com que, tanto ferryboat quanto Travessia Salvador Mar-Grande registrem movimento intenso, segundo as respectivas administradoras.

De acordo com a Internacional Travessias Salvador, o sistema feryboat registra fluxo moderado para veículos, com tempo de espera de 1h30, e tranquilo para pedestres no terminal São Joaquim. Em Bom Despacho, o movimento é tranquilo para as duas categorias.

Estão em operação os ferries: Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Rio Paraguaçu, Anna Nery e Ivete Sangalo, com saídas nos horários regulares (de hora em hora).

Já a travessia Salvador-Mar Grande registra embarque moderado nesta manhã de quinta-feira. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), as embarcações estão saindo do Terminal Náutico com destino ao Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, com boa ocupação e sem filas para embarque.

Conforme a Astramab, oito embarcações estão em tráfego desde às 5h, fazendo horários de saída de meia em meia hora dos terminais. A expectativa é que o movimento de saída cresça a partir do meio-dia.

.No sentido de Mar Grande para a capital, o último horário será às 18h30. Já de Salvador para Mar Grande, os passageiros serão atendidos até às 20h.

adblock ativo