Motoristas enfrentam lentidão nas vias alternativas ao ferry

Por conta do número reduzido de embarcações que realizam a travessia pelo sistema ferryboat - apenas duas estão funcionando nesta sexta-feira, 12 -, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) orientou aos motoristas com destino ao Recôncavo Baiano que utilizassem as vias alternativas à travessia. Entretanto, os motoristas que optaram pela estrada enfrentam trânsito congestionado no final da manhã desta sexta.

A equipe de reportagem de A TARDE fez o percurso alternativo e demorou cerca de 4 horas para chegar a ilha de Itaparica, saindo de Salvador às 9h e chegando ao destino por volta das 13h. Na BR-420, no trecho entre os municípios de Santo Amaro e Cachoeira, as retenções por conta do fluxo de veículos atrasam a viagem em até duas horas.

Mar - Devido à grande demanda de pedestres e veículos rumo à Itaparica, o sistema ferryboat cancelou a venda de passagens pela manhã. As travessias estão sendo realizadas com as embarcações Maria Bethânia e Ivete Sangalo, que operam no sistema bate-volta.

Para complementar a frota de embarcações que fazem a travessia Salvador-Itaparica, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) colocou a disposição dos usuários duas novas lanchas. As embarcações, que são das empresas que operam a travessia Salvador-Vera Cruz, têm capacidade para 300 e 280 passageiros, respectivamente, e fazem o percurso em 50 minutos. Estas lanchas irão operar até as 19 horas.

Atendendo o pedido da Agerba, que alertou a população sobre o baixo número de embarcações disponíveis (já que boa parte está em reparo), motoristas e pedestres não formam grande filas na região de São Joaquim. Ainda assim, o tempo de travessia para quem está de carro é estimado em quatro horas.

Já na travessia Salvador-Mar Grande, o movimento de embarque de passageiros no Terminal Náutico, no Comércio, é intenso. Dez embarcações estão em tráfego, com saída a cada 15 minutos. A expectativa da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) é que o sistema ultrapasse um pouco o horário limite de atendimento, que é até às 20 horas.

Estradas - Na Estação Rodoviária de Salvador, o fluxo de passageiros é bastante tranquilo nas áreas de embarque. Não há formação de filas no local desde início da manhã.

Nas rodovias federais o movimento também é tranquilo, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com agentes do órgão, o fluxo de carros na BR-324 (sentido Feira de Santana) ocorre sem lentidão ou congestionamento. Nas rodovias estaduais, o fluxo de veículos é intenso, mas não apresenta retenções.

As polícias rodoviárias estadual e federal fazem algumas recomendações aos condutores e passageiros: usar cinto de segurança, transportar crianças no banco de trás usando as cadeirinhas de acordo com as idades, fazer revisão nos veículos antes de viajar e não ingerir bebidas alcoólicas antes de dirigir.

Aeroporto - O movimento no Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães é tranquilo e não há formação de filas nas salas de embarque.

adblock ativo