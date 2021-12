Os condutores que passam pela Via Marginal da BR-324, um pouco antes da Brasilgás, encontram o trecho totalmente alagado na manhã desta sexta-feira, 20. De acordo com a Concessionária Via Bahia, empresa que administra a rodovia, o tráfego sentido Feira de Santana é intenso.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há registro de lentidão no trecho da rodovia, até as imediações do município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Motoristas enfrentam lentidão na BR-324 por conta de alagamento

