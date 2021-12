Motoristas enfrentam filas quilométricas para abastecer em postos de Salvador

Pelo menos três postos de combustível já estão abastecendo carros populares em Salvador, neste domingo, 27. São eles: Posto dos Namorados, na Pituba, Mataripe, na entrada da Rodoviária de Salvador, e o Hiper Posto, no bairro do Itaigara.

Filas quilométricas se formam, na tentativa dos motoristas de conseguir abastecer. No Posto dos Namorados, a fila já se estende até o Parque da Cidade, no sentido Pituba. No Hiper Posto, a fila também se encontra próxima ao Parque da Cidade, mas no sentido Iguatemi. Já no posto Mataripe, o final da fila já ultrapassa a sede do DETRAN.

A fila do Posto dos namorados já chega próximo do Parque da Cidade

O único posto que segue com combustível apenas para veículos oficiais é o Posto Escola, no Stiep.

