Motoristas enfrentam filas para fugir da alta dos combustíveis em Salvador

A alta no preço dos combustíveis pegou os motoristas de surpresa nesta quarta-feira, 2. Com a gasolina chegando a custar R$ 4,599 o litro, muitos condutores participam de uma corrida aos postos que ainda oferecem descontos e valores mais baixos.

Um dos estabelecimentos mais procurados em Salvador é o posto Shell da avenida Tancredo Neves, que comercializa o litro da gasolina por R$ 3,89 e o do etanol por R$ 2,99 na noite desta quarta. Desde a manhã, o fluxo de veículos tem sido intenso no local, o que congestionou o trânsito até a região do Iguatemi e Rótula do Abacaxi.

O frentista Leonardo Bispo ressalta que o preço dos combustíveis se mantém desde a semana passada, entretanto o movimento começou a crescer nesta terça-feira, 2. "Hoje ficou assim o dia todo. Todos os motoristas que chegam aqui estão completando o tanque, porque os outros postos estão mais caros", afirma.

Uma das pessoas que aguardava na fila, por volta de 20h30, era o motorista do aplicativo Uber Ricardo Araújo. Segundo ele, que iria completar o tanque, a espera vale a pena, principalmente para quem trabalha com transporte de passageiros.

"Eu fiquei sabendo que este posto estava mais barato pelas redes sociais, em um grupo de motoristas. Vi mais cedo que o preço tinha aumentado, e achei um absurdo. É o cartel dos postos tirando onda com a população", diz ele.

O presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis da Bahia (Sindicombustíveis-BA), Walter Tannus, enfatiza que não existe um cartel que controle os preços dos combustíveis, e que a alta dos preços é consequência dos valores repassados pela Petrobras.

"A Petrobras vem ajustando os preços quase que diariamente, com exceção do sábado e domingo. Então isso levou o revendedor a deixar o desconto que vinha praticando e cobrar o preço que ele considera real. Você vê vários postos fechados, em Salvador e no interior do estado, porque o empresário não consegue repor o dinheiro para tocar seu negócio", revela.

Os preços praticados em outros estabelecimentos da capital baiana têm variado. Nos postos na avenida Paralela, por exemplo, o litro da gasolina fica entre R$ 4,57 e R$ 4,59. Na avenida Vasco da Gama, foi encontrado por R$ 4,210. Já no Vale dos Rios, um dos postos registrava R$ 3,990 durante a tarde.

