Motoristas enfrentam fila de 6 km no retorno pelo ferry

Os usuários que procuram o serviço do sistema ferryboat na manhã desta quarta-feira, 9, enfrentam filas de veículos e pedestres. A fila de carros chega a 6 km até o entroncamento entre Bom Despacho e Mar Grande. Já a de pedestres dá voltas no terminal de Bom Despacho.







Entre os passageiros a certeza é de que é necessário ter paciência para aguardar duas horas para embarcar. O administrador Iramar Paranhos, 31 anos, que está na fila de motos que chega a 2 km, faz uma previsão ainda mais pessimista. "Espero embarcar daqui a 3 horas, pois as embarcações saem a cada uma hora", reclama.













