Motoristas enfrentam fila de 2 horas para embarcar no ferry

O motorista que vai usar o sistema ferryboat para fazer a travessia para a Ilha de Itaparica enfrenta fila na manhã desta terça-feira, 27. Segundo informações da Internacional Travessias, empresa que administra o ferry, o fluxo de carros é grande, com espera que chega a 2 horas para embarque no Terminal de São Joaquim.

No sentido oposto, existe fluxo de veículos, mas sem tempo de espera. As embarcações que, normalmente saem de hora em hora, está operando com horários extras, saindo de 30 e 30 minutos.

Para quem vai fazer a travessia a pé, o fluxo é tranquilo até o momento.

As passagens variam entre R$ 6,40, para pedestres, e R$ 58, para carros pequenos. Para outros veículos os valores variam, podendo ser consultados no site da Agerba (www.agerba.ba.gov.br).

