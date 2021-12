Motoristas enfrentam espera de 1h30 para embarcar no ferryboat

Os motoristas que utilizam o sistema ferryboat na manhã desta quarta-feira, 14, enfrentam uma espera de 1h30 no terminal de São Joaquim, em Salvador. Já os pedestres têm embarque imediato, segundo informações da concessionária Internacional Travessias, que administra o sistema.

Durante o feriadão da Proclamação da República - celebrado nesta quinta-feira, 15 -, o ferryboat vai contar com 600 vagas extras no serviço de hora marcada, para atender os cerca de 18 mil veículos que devem utilizar o sistema neste período.

As embarcações vão realizar a travessia entre os terminais de São Joaquim e Bom Despacho de forma ininterrupta desta quarta para quinta (sentido Salvador-Itaparica) e de domingo para segunda (sentido Itaparica-Salvador).

Estão em operação os ferries Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares, que realizam saídas dos terminais a cada 30 minutos.

Lanchas rápidas

Já as lanchas que realizam a travessia Salvador-Mar Grande seguem com movimento tranquilo, de acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

Oito embarcações operam nesta manhã, com saídas a cada 30 minutos do Terminal Náutico da Bahia, no Comércio. A expectativa é que o fluxo de passageiros aumente a partir de meio dia.

