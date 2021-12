Motoristas enfrentam espera de 1h30 para embarcar no ferry

Os soteropolitanos que desejam passar o feriadão de Finados - lembrado na próxima segunda-feira, 2 - fora da capital baiana já movimentam o ferryboat na manhã desta sexta, 30. Muitos deles aproveitaram o ponto facultativo em relação ao Dia do Servidor.

Segundo a concessionária Internacional Travessias Salvador, que administra o sistema, a espera para o embarque de veículos é de cerca de 1h30. Já os pedestres não enfrentam filas e têm embarque imediato, de acordo com a empresa.

Cinco embarcações operam nesta manhã: além dos ferries Rio Paraguaçu, Agenor Gordilho e Ivete Sangalo, também realizam o transporte o Dorival Caymmi e Zumbi dos Palmares, que possuem capacidade dupla.

Muitos passageiros aproveitaram o Dia do Servidor para viajar nesta sexta (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

Com o aumento da demanda de passageiros, outros dois ferries passam a integrar a travessia. A expectativa é que 107 mil passageiros e mais de 20 mil carros passem pelo ferryboat durante o feriado.

Lanchas

O movimento também segue intenso no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, de onde saem as lanchas para Mar Grande. Nesta manhã, estão em operação 13 lanchas, que realizam a travessia a cada 30 minutos.

