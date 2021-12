Motoristas enfrentam até 3 horas para embarcar no ferryboat

O fluxo de pedestres e veículos no ferryboat é intenso no Terminal de São Joaquim, em Salvador, na tarde desta sexta-feira, 14. Devido ao grande movimento, o tempo de espera para o motorista embarcar pode chegar a 3 horas.

De acordo com a Internacional Travessias Salvador (ITS), empresa que administra o transporte, a fila é motivada por caminhões e veículos pesados em São Joaquim. Já no terminal de Bom Despacho o movimento é tranquilo para pedestres e veículos.

A Travessias Salvador infomrou que estão em operação os ferries, Rio Paraguaçu, Ivete Sangalo, Dorival Caymmi e Anna Nery, com saídas nos horários regulares (de hora em hora).

