Motoristas enfrentam 1º dia útil após reajuste da gasolina

No primeiro dia útil após o aumento no preço da gasolina, os soteropolitanos saíram à procura de postos que ainda não reajustaram os valores.

A reportagem do Portal A TARDE percorreu alguns postos da capital baiana na manhã desta segunda-feira, 2, e flagrou a cobrança do litro da gasolina por até R$ 3,67.

Um deles foi um posto da bandeira Shell localizado na BR-324. Além do valor da gasolina, o litro do etanol custa R$ 2,69.

"Sabemos que o aumento é necessário, mas abastecer também é", justifica um motorista que aguardava na fila.

Já em um posto de combustíveis da mesma bandeira, localizado no bairro do Stiep, a fila de veículos era grande nesta manhã, pois o estabelecimento ainda não reajustou os preços.

"Eu já sabia do aumento, então abasteci o carro no sábado, mas hoje tive que abastecer novamente", afirma o contador Nivaldo Araújo, um dos motoristas da fila.

Até sexta-feira, 30, os postos comercializavam gasolina em Salvador entre R$ 3,14 e R$ 3,29. No interior, os preços variavam entre R$ 2,97 e R$ 3,85. Com a alta de cerca de R$ 0,40, os preços em Salvadorsaltaram para até R$ 3,69. Em municípios do sul do estado, onde os postos comercializam o litro do roduto por até R$ 3,85, o valor pode ultrapassar os R$ 4, chegando a até R$ 4,25 - conforme levantamento do sindicato.

O reajuste foi decidido pelo decreto do governo federal que muda as alíquotas do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre a gasolina e o óleo diesel.

A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre a gasolina e o óleo diesel aumentará no dia 1º de maio, quando poderá haver a redução do PIS e da Cofins. As medidas fazem parte do aumento de tributos anunciado na semana passada pelo governo, que espera obter R$ 12,2 bilhões com a arrecadação.

Em alguns postos de Salvador, litro da gasolina chega a R$ 3,67 (Foto: Edilson LIma | Ag. A TARDE)

