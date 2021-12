Motoristas encontram trânsito tranquilo na Rótula do Abacaxi

Um dia após a inauguração de mais três viadutos da Via Expressa Baía de Todos-os-Santos, o trânsito fluiu na Rótula do Abacaxi, na manhã desta quinta-feira, 30. Segundo informou a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), os pontos de congestionamento foram registrados apenas nas regiões onde ainda não foram finalizadas as obras do complexo.

De acordo com o agente do órgão, Avail Barreto, presente no local, os motoristas não tiveram dificuldade para se adequar ao novo trânsito da região. "Estou aqui desde as 7h da manhã e ainda não vi um grande congestionamento de veículos. O Trânsito está seguindo sem muitas complicações", afirmou.

Para o motorista Joaquim Reis, que circula diariamente pela Rótula do Abacaxi, a boa sinalização contribuiu para a melhora. "Está tudo bem sinalizado, não tive dificuldades em passar pela Rótula. Acredito que agora vamos passar a ter um trânsito sem retenções aqui", destacou.

Porém, para o taxista Carlos Marques, a melhora no tráfego ainda não é suficiente. "Não estou muito satisfeito. Apesar de não ver engarrafamentos em cima dos viadutos e na ladeira do Cabula, para quem segue em direção a Sete Portas o trânsito ainda está engarrafado", reclamou.

Com a inauguração dos três viadutos, já são cinco elevados liberados para a população na Rótula do Abacaxi. Mesmo assim, as obras no local vão continuar por mais um mês, prazo para a inauguração do último viaduto do local, que fará a ligação entre a BR-324 e a Avenida Heitor Dias.

* Com informações de Yuri Abreu, do A Tarde On Line

