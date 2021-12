Motoristas encontram fluxo intenso em pedágio sentido Salvador - Aracaju

Os motoristas que saem de Salvador sentido Aracaju nesta terça-feira, 5, encontram fluxo intenso no pedágio, localizado na BA-526, na Barragem de Ipitanga. Ainda não há informações sobre o tempo de espera.

Ferry Boat

Para quem vai desembarcar através do Ferry Boat, a Internacional Travessias Salvador, atua, nesta terça-feira, 4, com seis embarcações com embarque imediato de São Joaquim para Bom Despacho.

Já quem se desloca de Bom Despacho para São Joaquim, encontram espera entre 1h e 1h30 para desembarque.

