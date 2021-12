Motoristas e pedestres esperam até 2h na fila do ferry nesta sexta

Motoristas e pedestres que utilizam o sistema ferryboat na manhã desta sexta-feira, 9, enfrentam filas de 2h para realizar a travessia no Terminal de São Joaquim, em Salvador. No Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, o movimento é tranquilo.

De acordo com a Internacional Travessias Salvador (ITS), administradora do serviço, a viagens acontecem às 5h, 6h, 8h, 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 18h, 19h, 20h e 22h, saindo de Salvador; e a partir da Ilha de Itaparica, às 5h, 6h, 8h, 9h, 10h, 12h, 13h, 14h, 16h, 17h, 18h, 20h e 22h.

A operação do Sistema Ferry-Boat funciona, nesse momento, com as embarcações: Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Pinheiro e Ivete Sangalo.

Também como parte das medidas previstas em resolução, seguem obrigatórios o uso de máscara pelos passageiros e a suspenção da venda com Hora Marcada. A autorização para embarque é equivalente a 75% da capacidade de atendimento dos barcos para veículos e 50% para pedestres – propiciando mais espaço nos barcos e nos salões de embarque.

Os ambientes dos dois terminais e as embarcações contam com demarcação de forma a sinalizar a obrigatoriedade do distanciamento social.

adblock ativo