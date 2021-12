Motoristas do Uber fazem carreata para doar sangue

Motoristas da plataforma digital de transporte individual Uber se mobilizaram, nesta quarta-feira, 24, para fazer doação de sangue na Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba).

A ação aconteceu um dia após cerca de três mil taxistas terem feito carreata até a sede do Ministério Público Federal, onde entregaram um documento, pedindo providências para impedir a operação do Uber em Salvador, o que consideram "concorrência desleal".

A "resposta" dos condutores do Uber começou com uma concentração próximo do antigo shopping Aeroclube, na Boca do Rio, de onde cerca de 100 veículos se deslocaram à sede da Hemoba, na Av. Vasco da Gama.

Os carros tinham bolas de soprar vermelhas penduradas, uma alusão às doações de sangue a serem feitas. Para evitar congestionamentos no trânsito, segundo um dos organizadores, os motoristas se dividiram em comboios de 20 veículos.

Segundo David Spinola, 30, também organizador da mobilização, a iniciativa foi exclusivamente dos condutores, sem vínculo com a empresa Uber. Os motoristas deste serviço evitaram atrelar a mobilização desta quarta à movimentação organizada pelos taxistas no dia anterior.

Fundação

Pelo lado da Fundação Hemoba, a coordenadora de captação de doações, Iara Matos, destacou a importancia de ações como essas: "Para a fundação, é extremamente importante a participação de grupos organizados com o objetivo de vir até aqui doar sangue".

Atitudes como essa, diz a coordenadora, estimulam que outros grupos tomem isso como exemplo. "Não deixa de ser um despertar para um processo de cidadania e, geralmente, sempre acontece. Temos indicadores que comprovam. Quando há uma mobilização por parte de algum segmento, no dia seguinte outros grupos comparecem", frisou.

A sede da Fundação Hemoba está localizada na ladeira do Hospital Geral do Estado (HGE) e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30; e, aos sábados, das 7h30 às 12h30. Há unidades móveis que recolhem doações pela cidade.

