Motoristas do transporte escolar se reúnem com governo para discutir reivindicações

Uma comissão formada por motoristas de transporte escolar vai se reunir às 15h desta quarta-feira, 8, com o diretor do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), Lúcio Gomes, e com um representante da Secretaria de Relações Institucionais da Bahia (Serin) para discutir as reivindicações da categoria.

Durante a manhã, cerca de 100 motoristas fizeram uma carreata até a Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), onde acontecerá o encontro à tarde.

Segundo a presidente do Sindicato dos Transportadores Escolares e Turísticos da Bahia (Sintest), Simone Rosas, os manifestantes cobram a revogação da Portaria nº 2.044, de 5 de julho de 2018, que determina duas inspeções para a liberação do documento do veículo, uma para o kit gás e outra para os carros zero.

Este é o ponto principal de reivindicações dos trabalhadores, que já realizaram outros protestos em Salvador. Durante manifestação no dia 30 de julho, Simone ressaltou que os transportadores gastam cerca de R$ 1.200 por ano com as vistorias.

"Cada inspeção dessa, fora a da prefeitura, chega a R$ 450. A da prefeitura é R$ 82. É o órgão que fiscaliza, que nos dá autorização, que tem todo o nosso cadastro, então não cabe. É por isso que o Denatran mandou revogar a portaria", disse a sindicalista na ocasião.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a carreata provoca lentidão na avenida Paralela, para quem segue em direção ao aeroporto. No sentido oposto, os motoristas encontram intensidade por conta do fluxo de veículos do horário.

Cerca de 100 veículos participam da carreata em direção à governadoria

Motoristas se concentraram no Makro, de onde partiram em direção ao CAB

adblock ativo