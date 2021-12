Motoristas do transporte complementar param nesta quinta

Os funcionários do transporte complementar em Salvador pararam as atividades na manhã desta quinta-feira, 11, em protesto. Eles reclamam de atraso de salários e falta de condições de trabalho e pedem equiparação salarial.

"Fazemos parte da mobilidade da cidade, então queremos a integração (com o transporte urbano), porque os permissionários (que exploram o STEC - Subsistema de Transporte Especial Complementar) vão continuar sem pagar e, do jeito que está, não tem como fazer nenhum tipo de negociação. Queremos melhorias para a garagem (para os trabalhadores), então queremos uma resposta já", disse o motorista Marcos Prazeres.

De acordo também com o motorista William Farias, a categoria reivindica a equiparação com o piso dos rodoviários do sistema urbano, que é de R$ 1.600 para motoristas e R$ 1.100 para cobradores.

"Todo mundo recebe R$ 1.002,00, sem tíquete, sem hora-extra, sem mais nada. Era para ser o piso e ter tudo que a gente tem direito, que a gente merece", reclama o trabalhador.

O protesto acontece na entrada da garagem de uma cooperativa no bairro de Dom Avelar. Por conta da manifestação, os veículos do STEC estão sem circular nesta manhã. Cerca de 300 micro-ônibus integram a frota.

William diz que os trabalhadores pedem a presença da prefeitura no local para discutir as condições de trabalho e a remuneração dos profissionais. Eles ameaçam fechar a BR-324 ou a região do Shopping da Bahia.

Motoristas protestam em frente a uma cooperativa em Dom Avelar (Edilson Lima | Ag. A TARDE)

Veículos do sistema complementar estão parados na garagem (Edilson Lima | Ag. A TARDE)

