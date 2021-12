Motoristas discutem após colisão na Centenário

Uma colisão na avenida Centenário causou discussão entre os motoristas na noite desta quinta-feira, 28. O motorista de um veículo atingiu um taxista e tentou fugir, mas outro motorista de táxi parou atrás e conseguiu impedir a fuga.

O taxista atingido se irritou e, aos gritos, xingou o motorista do outro carro, que revidou. Ele se mostrou preocupado com a possibilidade do veículo ter que ficar parado por conta da colisão em pleno Carnaval. O motorista do táxi chegou a ir até um prédio pedir calmante.

O trânsito está lento no local porque os motoristas andam devagar para acompanhar a confusão.

Itapuã

Mais cedo, o trânsito ficou congestionado na avenida Caribé, em Itapuã. Um veículo capotou e caiu no canteiro que separava as duas pistas. Ninguém se feriu, mas o acidente chamou a atenção dos motoristas, que passavam devagar, complicando o tráfego.

