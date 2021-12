Motoristas denunciam transtornos causados por obra em condomínio de luxo em Salvador

Pedestres e motoristas têm relatado dificuldade para transitar na Avenida 29 de Março, em Salvador. O trecho, que liga a Avenida Paralela à Aliomar Baleeiro (Estrada Velha do Aeroporto), está passando por obras que acabaram reduzindo o espaço de circulação no local.

Em denúncia enviada ao Portal A TARDE por meio do Cidadão Repórter, a moradora de Fazenda Grande IV e líder comunitária, Bárbara Trindade, diz que o congestionamento é causado pela construção de um condomínio de luxo e que tem medo de ser assaltada na região. Segundo ela, que passa todos os dias pelo local, a situação vem ocorrendo com frequência.

“Tá vendo aqui? Fila de carro! Estou retornando porque vai ser construído o Alphaville III aqui do outro lado e eu tenho que pegar uma fila enorme de carro, arriscado ser assaltado porque simplesmente está sendo construído um condomínio de luxo aqui na parte de cima e a gente não consegue ir para casa”, brada.

Nas imagens enviadas, é possível constatar um congestionamento formado sentido Estrada Velha. O espaço entre os veículos é apertado e o ponto de ônibus está situado em um local deserto.

De acordo com Bárbara, fios também estão caídos no local. Ao tentar dialogar com um dos envolvidos na obra, ela afirma ter sido desrespeitada e ameaçada. "A gente reclama do engarrafamento e ainda somos ameaçados pelo pessoal da obra", afirma.

"Eu achei um escorpião pequeno na bucha de lavar pratos. Quero que o poder público venha tomar providência com isso aqui", diz. A reportagem do Portal A TARDE não conseguiu contato com os órgãos responsáveis até a publicação desta matéria. A Transalvador informou que obras de recapeamento são realizadas na região.

