Motoristas de vans terão multas reduzidas

Um projeto de lei (PL) que visa reduzir multas aplicadas a motoristas de vans do Subsistema Complementar do Sistema Rodoviário Intermunicipal de Passageiros trouxe à tona o problema da ausência de regulamentação deste tipo de transporte alternativo no estado.



O imbróglio se arrasta há cinco anos. A proposta do PL é que as multas aplicadas no período de 2009 a 2014 tenham uma redução de 25% a 60%.



O motivo, de acordo com o líder do governo na Assembleia Legislativa (Al-BA), o deputado estadual Zé Neto (PT), é que, nesse período, o sistema não estava regulamentado e, por essa razão, os motoristas das vans que fazem o transporte intermunicipal foram multados.



Ainda conforme o deputado, o projeto está sendo articulado em parceria com a Agência de Regulamentação dos Serviços Públicos de Transportes (Agerba) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz). A estimativa, segundo ele, é que seja finalizado até a próxima segunda-feira.



Há, ainda, a previsão de um termo de ajustamento de conduta (TAC) com o Ministério Público do Estado (MP-BA) para resolver o impasse da regulamentação que está judicializada desde 2009.



À época, a Federação das Empresas de Transporte dos Estados da Bahia e Sergipe (Fetrabase) entrou com uma ação e conseguiu uma liminar contra a Lei 11.378/2009, que regulamenta o sistema, alegando haver falhas.



A partir daí, a Agerba não conseguiu licitar o subsistema alternativo feito pelas vans, que disponibiliza cerca de 6.500 veículos em todo o estado da Bahia.



O diretor-executivo da Agerba, Eduardo Pessoa, foi procurado pela reportagem, mas disse que não comentaria "o projeto do deputado". Questionado sobre a previsão de um TAC, negou-se a prestar qualquer esclarecimento. "Não vou dar nenhum tipo de informação", disse.



Pessoa confirmou, apenas, a existência da liminar que impediu as licitações. Segundo Zé Neto, a Agerba recorreu, mas o caso ainda está sendo julgado.



Permanência



"As vans rodam no interior do estado e na região metropolitana de Salvador há 40 anos sem regulamentação. Quando a lei foi aprovada, a Fetrabase entrou com uma ação na Justiça, alegando que havia defeitos. Por conta disto, as licitações foram suspensas", afirmou Zé Neto, que não soube informar o montante atual das multas.



Apesar da suspensão dos processos licitatórios, os veículos continuaram rodando nos últimos cinco anos e muitos foram multados pela Agerba, diante da ausência de regulamentação.



Para solucionar a questão das multas, acordou-se que seria feito o PL para reduzir os valores, por meio de um Programa de Recuperação Fiscal (Refis). A redução é uma reivindicação da Associação de Transporte Alternativo Complementar (Atac), que representa os donos das vans.



"Era para o estado fazer a licitação, mas a Agerba ficou travada. A lei valeu para multar, mas não para regulamentar. A multa é muito alta e estamos brigando para que seja reduzido e parcelado", contou o presidente da Atac, Dagoberto Muniz.



A decisão do projeto de lei tem sido discutida em inúmeras reuniões com representantes da Atac, da Associação das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário do Estado da Bahia (Abemtro), do MP-BA, da Agerba e da Sefaz.



"Extinguir a multa a gente não pode porque a lei não permite. O máximo é a redução de valores", disse Zé Neto.



O deputado disse que, após a finalização, o projeto será encaminhado para a Sefaz e, depois, para a Casa Civil. Em seguida, deverá ser conduzido à AL-BA.



No entanto, Zé Neto não soube informar o montante das multas. "As multas chegam a R$ 3.600 e, no caso de reincidência, passam de R$ 4 mil", destacou.

