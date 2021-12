Motoristas de vans escolares protestam contra transporte clandestino

Dezenas de motoristas de transporte escolar saíram em carreata pela cidade, na manhã desta terça-feira, 1º, pedindo mais rigidez na fiscalização de vans clandestinas em Salvador. O grupo saiu de carreata do Dique do Tororó em direção à Coordenadoria de Táxi e Transportes Especiais (Cotae), subordinada a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), localizada nos Barris.

Nesta terça foi iniciado o calendário de fiscalização nos veículos de transporte escolar. A categoria aproveitou para alertar os pais sobre o risco de contratar vans clandestinas, que não passam pela vistoria do governo municipal.

Por meio de nota, a Semob explicou que "realiza diariamente a Operação de Combate ao Transporte Clandestino Escolar com o objetivo combater os veículos clandestinos que fazem transporte escolar".

Também informou que, só este ano, cerca de 450 veículos foram apreendidos e quem for flagrado fazendo transporte clandestino será multado no valor de R$ 2.500 mil na primeira ocorrência. No caso de reincidência, o valor é dobrado.

Veja a nota na íntegra:

