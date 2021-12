Após alguns postos de gasolina de Salvador serem reabastecidos entre a noite deste domingo, 27, e a madrugada desta segunda-feira, 28, diversos motoristas formam longas filas para poder garantir combustível nesta manhã. Há filas, por exemplo, nos pontos localizados nas avenidas Tancredo Neves e Heitor Dias, na rodoviária, e nos dois sentidos da BR-324.

Na Tancredo Neves, os veículos formam fila que já atinge a região do Mundo Plaza. O tráfego na localidade é intenso. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transavalvador), há lentidão também na avenida ACM, um pouco antes do Detran, por conta do posto de gasolina localizado na saída da rodoviária.

Na BR-324, as filas seguem pelas vias marginais: uma sentido Salvador, logo depois do Makro Atacadista, e outra nas imediações da Brasilgás, sentido Feira de Santana.

Há também um posto de combustível na avenida Heitor Dias, nas imediações da Via Expressa, que forma fila de carros até a rua Doutor Dias, em Vila Laura. São cerca de 350 metros até o estabelecimento.

No posto do Sumaré, fila afeta trânsito na Tancredo Neves | Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE

Motoristas de Salvador formam longas filas em postos nesta segunda | Foto: Divulgação/ATarde

