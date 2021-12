Motoristas de aplicativos fazem ato contra reajuste dos combustíveis

Com buzinas, apitos e aos gritos de "o povo acordou", motoristas de aplicativos se uniram nesta quinta-feira, 24, ao protesto realizado por caminhoneiros – que já dura cinco dias em todo o País – e realizaram uma carreata do Imbuí até a avenida Tancredo Neves, em manifestação ao aumento de preço dos combustíveis, deixando o trânsito lento.

Os motoristas pedem redução da carga tributária no combustível, pois, atualmente, segundo eles, estão pagando para trabalhar. "Já deveríamos ter tomado essa iniciativa há muito tempo.

O combustível é uma necessidade tanto para nós, que nos sustentamos com as corridas, tanto para a população em geral.Estamos, praticamente, já quase um ano pagando para trabalhar.

O que resta pra nós é quase nada", disse o motorista Wilson Rocha, que está desempregado e tem a profissão de motorista por aplicativo, há um ano e meio, como principal fonte de renda.

Motoristas escreveram nos vidros dos carros mensagens de repúdio

Prejuízo

Segundo o motorista e um dos líderes do movimento, Marcos Azevedo, 38 anos, quase 90% dos manifestantes são motoristas de aplicativo. Em uma rápida conta, Marcos chegou à conclusão de que paga quase R$ 100 a mais para abastecer o carro e garantir o sustento da família. "Abastecia com quase R$ 140. Agora, com esse aumento abusivo, pago cerca de R$ 220. O aumento reflete em quase R$ 1 a mais por litro", disse.

Para diminuir o prejuízo do aumento do combustível, o motorista trabalha todos os dias da semana "Rodo quase 250km por dia. Impossível continuarmos nessa situação. Pra nós, assim como para a população, é impraticável pagar quase R$ 5 em um litro de gasolina", reclama.

Mesmo abastecendo com gás – combustível que tem custo bem menor– o motorista Natanael Souza, 37 anos, reafirma que as paralisações devem continuar até que a população pague um preço justo pelo combustível.

"Nós já pagamos impostos demais. Não é justo que continuemos trabalhando com a gasolina cara desse jeito. Não é justo pra nós e nem para o cliente", disse.

A próxima manifestação está prevista para acontecer no sábado, 26, e domingo, 27, em local ainda indefinido. O movimento tem sete grupos no aplicativo de mensagens WhatsApp com cerca de 200 motoristas que atuam na plataforma.

🚨⚠🚗 Atenção motoristas! #Trânsito lento na Avenda Luís Viana Filho (Paralela), sentido Centro, em razão de manifestação. Foto: SSP-BA. pic.twitter.com/rCx9z65gon — Transalvador (@Transalvador1) 24 de maio de 2018

adblock ativo