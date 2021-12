Motoristas de aplicativo formam fila para abastecer a R$ 0,99 em Salvador

Uma ação de um aplicativo de transporte – que oferece combustível a R$ 0,99 nesta quinta-feira, 25, para motoristas cadastrados pela empresa – gera uma fila no posto na orla de Amaralina, em Salvador, que funciona exclusivamente para este atendumento hoje. Apesar disso, até as 11h20, não havia retenção no trânsito da região.

A intenção do app 99 Pop é atender mil parceiros, que podem abastecer os veículos com o limite de 15 metros cúbicos (m³), para os carros com kit gás, e 20 litros para os carros que rodam a base de gasolina e/ou álcool. Até as 10h, cerca de 120 condutores foram atendidos.

Atualmente, a gasolina é comercializado em alguns postos a R$ 4,80. O álcool chega a custar, em média, R$ 3,68. Já o gás natural veicular (GNV) é vendido a R$ 2,99 em alguns locais.

Os colaboradores que receberam a mensagem do aplicativo informando sobre a promoção, por meio de SMS, podem se dirigir ao Posto Shell, na avenida Amaralina, nº 441, onde uma equipe da empresa está presente no local para orientar os motoristas.

A ação, que teve início às 7h, ocorre até as 22h. Caso tenha recebido o indicativo de contemplação da ação e quer saber sobre o regulamento, acesse-o no site do aplicativo.

