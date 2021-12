Motoristas de aplicativo fazem manifestação e cobram prioridade na vacina

Motoristas de aplicativo que atuam em Salvador realizaram uma manifestação na manhã desta terça-feira, 15, para reivindicar a inclusão da categoria entre o público prioritário da vacinação para a Covid-19. Além disso, o grupo reivindica a redução de impostos para os profissionais da categoria.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o grupo se concentrou na sede da Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador, e seguiu em carreata em direção à Avenida Tancredo Neves, para a sede do escritório de uma das empresas. Em decorrência do ato, o tráfego ficou intenso na região do Iguatemi, com reflexos também no início da Avenida Paralela.

Os motoristas alegam que a categoria está sem perspectiva de imunização, sendo que somente na capital mais de 25 mil motoristas se arriscam diariamente, deixando seus familiares vulneráveis para atender a população.Eles reivindicam também a isenção de até 50% na taxa do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), nos exercícios de 2021 e 2022 para a categoria em todo o estado.

Equipes da Polícia Militar (PM) e Transalvador acompanharam a manifestação, que ocorreu de maneira pacífica.

