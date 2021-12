Motoristas da Uber realizam paralisação de 24h nesta quarta

Motoristas do aplicativo de corridas Uber do mundo inteiro realizam paralisação de 24h das atividades nesta quarta-feira, 8, revindicando melhorias nos serviços oferecidos pela empresa.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Motoristas por Aplicativo e Condutores de Cooperativas do Estado da Bahia (Simactter-BA), Átila Santana, os motoristas do aplicativo foram orientados a não aceitarem corridas nesta quarta. O protesto ficou conhecido como Uber Off (Uber Desligado).

Os motoristas relatam dificuldade em se manter financeiramente com as taxas oferecidas pela Uber. "Com a concorrência oferecida pela 99Pop e ItMov, a Uber abaixou demais as tarifas cobradas aos passageiros pela corrida. Acontece que este valor não corresponde à elevação dos preços da gasolina e da inflação. Muitos motoristas não conseguem lucrar com corridas com valor tão baixo", explica Átila.

Presidente do Simactter-BA, Átila Santana, comenta sobre desrespeito da empresa com motorista

Além do baixo valor das corridas, o presidente do sindicato também reclama da falta de comunicação da empresa e da porcentagem que a Uber cobra dos motoristas por cada corrida. Atualmente, 25% do valor de cada corrida é transferido para a empresa.

"É um desrespeito com os motoristas. A Uber não atende nossas ligações e nem nos dão satisfação das nossas reclamações", argumenta.

Em Salvador, os motoristas do aplicativo realizaram um buzinaço por volta das 8h. Os profissionais saíram do antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) até a sede da Uber, na avenida Tancredo Neves.

Bolsa de Valores

A paralisação coincide com a estreia da Uber na Bolsa de Valores. A empresa divulgou os termos para a sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) e espera arrecadar cerca de US$ 10 bilhões com a venda das ações e atingir valor de mercado de pelo menos US$ 84 bilhões.

Segundo Átila Santana, a entrada na Bolsa de Valores não vai alterar a remuneração repassada para os motoristas. "É uma medida que só vai enriquecer mais ainda a empresa e deixar o trabalhador de lado", comenta.

A reportagem do Portal A TARDE tentou solicitar uma corrida pelo aplicativo da Uber, por volta das 10h, e foi aceita. Em relação a isso, o presidente do sindicato informou que os motoristas não foram obrigados, mas recomendados a participarem da paralisação.

O Portal A TARDE também entrou em contato com a Uber, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

