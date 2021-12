Motoristas da Uber realizam novo protesto contra PL 28 em Salvador

Motoristas da Uber realizaram um novo protesto em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 30, contra o projeto de lei da Câmara dos Deputados (PL 28/2017), que trata da regulamentação dos serviços de transporte particular por meio de aplicativos. O projeto tramita no Senado e deve ser votado nesta terça, 31.

Desta vez, a manifestação saiu do antigo Aeroclube, na orla da capital, passou pelas avenidas Pinto de Aguiar e Paralela e chegou ao Centro Administrativo da Bahia (CAB), onde os motoristas permanecem em frente à Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA). De lá, eles seguiram até a região do Shopping da Bahia, onde o ato com dezenas de carros foi encerrado, por volta de 12h10.

No último dia 24, motoristas do aplicativo fizeram outra manifestação, o que congestionou vias importantes da cidade, como as avenidas Tancredo Neves, ACM e Paralela. Na época, assim como agora, eles protestavam contra a PLC 28/2017.

Segundo Cláudio Sena, membro da comissão nacional de motoristas da Uber, há em Salvador 14 mil pessoas trabalhando com o aplicativo. Ele afirmou que teme a regulamentação e a saída do aplicativo do Brasil.

Em nota, a Uber informou que "é a favor da regulamentação do transporte individual privado prestado por meio de aplicativos. No entanto, o PLC 28/2017 não regula essa atividade; ele traz uma proibição velada a todos os apps, pois cria um nível de burocracia tão alto para os motoristas parceiros que torna impossível que continuem servindo as pessoas do jeito que fazem hoje".

A PLC 28/2017 altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros. Caso o projeto seja aprovado, os veículos deverão utilizar placas vermelhas semelhantes às dos táxis e não poderão circular em cidades vizinhas. Além disto, os municípios poderão proibir os aplicativos e os motoristas deverão obter uma autorização específica para circular, além de possuírem veículo próprio, que não poderá ser de familiares ou alugado.

Dezenas de carros participam da manifestação (Foto: Mila Cordeiro | Ag. A TARDE)

