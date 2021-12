Motoristas da Uber protestam pedindo mais segurança

Motoristas da Uber protestaram na manhã desta quarta-feira, 5, em frente ao escritório da empresa na avenida Magalhães Neto, em Salvador. Após a agressão de um colega no bairro de Santo Inácio, cerca de 100 condutores pediram uma posição do aplicativo, no sentido de garantir mais segurança.

"Queremos que a Uber tenha mais rigor no cadastro do usuário, porque hoje só pedem nome, e-mail e telefone. Não pedem foto, RG ou CPF. Se tivesse isso, em caso de ocorrência, a gente teria pelo menos um norte", explicou David Spínola, um dos motoristas presente na manifestação.

O grupo foi ouvido por um representante da Uber, que afirmou que a empresa já está discutindo uma forma de melhorar a segurança para os parceiros.

De acordo com Spínola, o aplicativo decidiu rever os critérios para cadastro de usuários desde que um motorista da Uber foi assassinado, em setembro deste ano, em São Paulo. Contudo, a empresa ainda não definiu possíveis mudanças, solicitando um prazo de uma semana para dar um retorno para os parceiros em Salvador.

Confusão

Durante o protesto, houve um princípio de tumulto porque os agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) tentaram rebocar um carro de um dos manifestantes, que estava parado em local proibido.

Policiais militares controlaram a situação e o grupo chegou a um acordo.

Motorista agredido

Segundo Spínola, Ricardo Souza, 46 anos, foi agredido ao ser chamado para uma corrida. Contudo, o comandante da 48ª CIPM (Sussuarana), major Souza Ferreira, descarta envolvimento de taxistas. De acordo com ele, Ricardo foi atacado por criminosos que agem na localidade.

Ele está internado em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. Segundo Spínola, o colega teve traumatismo craniano e não conseguiu explicar o teria acontecido com ele.

