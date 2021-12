Motoristas da Uber fazem carreata e buzinaço em Salvador

Um grupo de motoristas do aplicativo Uber realizou uma carreata em Salvador na manhã desta terça-feira, 25. Eles saíram em fila indiana pela faixa da direita da altura do Shopping da Bahia até a avenida Magalhães Neto, na altura do Hotel Mercure, onde fica o escritório da empresa.

Durante o protesto, os condutores chamavam a atenção por conta de um buzinaço. Contudo, eles não exibiam faixas nem cartazes que revelassem o motivo da manifestação.

De acordo com motoristas da Uber, o grupo reivindica o aumento da tarifa paga pelos passageiros e pede a redução do percentual repassados para a empresa.

Segundo agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a carreata, que já acabou, não chegou a congestionar o tráfego, apesar de causar lentidão, porque os veículos ocuparam apenas uma faixa da via.

