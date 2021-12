Motoristas da Uber fazem buzinaço contra PL do transporte privado

Após o buzinaço entre as avenidas ACM, Tancredo Neves e Paralela na manhã desta terça-feira, 24, os cerca de 200 motoristas cadastrados no aplicativo Uber chegaram até a estação rodoviária, onde vão encerrar a manifestação. O grupo protesta contra o Projeto de Lei (PL 28), que tramita no Congresso e pretende regulamentar o transporte privado no Brasil.

O texto da PL 28 prevê, dentre outras coisas, que os carros de transporte privado devem utilizar placas vermelhas, como táxis. Também estabelece que os motoristas devem receber autorização da prefeitura de cada cidade para prestar o serviço.

O projeto também regulamenta que o veículo usado esteja no nome do condutor, além de ter obrigatoriedade de contratar seguro e que o motorista se inscreva como contribuinte do INSS.

Os "uberistas", como são chamados, pretendem seguir até o viaduto do Centro Administrativo da Bahia (CAB) e depois retornar até a rodoviária, onde o protesto será encerrado.

"Desta vez, não estamos protestando contra os taxistas e, sim, contra a PL 28, que está no Congresso. Estamos na luta por nossos direitos, pelo pão de cada dia", afirmou Carlos Souza, que motorista do aplicativo e dos líderes do protesto desta terça.

Por conta da manifestação, o trânsito está congestionado na saída da avenida Paralela, sentido centro, e segue lento na avenida ACM, na saída do Shopping da Bahia, por conta do reflexo da lentidão na Ligação Iguatemi-Paralela. Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e policiais militares acompanham o buzinaço.

Manifestação complica trânsito no final desta manhã (Foto: Nicolas Melo | Ag. A TARDE)

