Motoristas aguardam 3h para embarque no ferryboat

Quem tenta embarcar pelo ferryboat do Terminal Marítimo de São Joaquim, no fim da tarde desta sexta-feira, 1º, enfrenta um tempo de espera entre 1h e 1h30 para pedestres e cerca de três horas para veículos.

Segundo informações da Internacional Travessias Salvador, devido à grande movimentação no local, as embarcações irão operar sem interrupção até as 23h30 deste sábado,2.

Estradas

Sem registros de congestionamentos e acidentes, a saída da capital baiana segue tranquila na região da BR-324, conforme informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Já no terminal rodoviário, apesar da movimentação de embarque e desembarque estar normalizada, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) alerta os motoristas sobre um congestionamento que tem ocorrido nas imediações, decorrente do fluxo de veículos que trafegam pela região.

adblock ativo