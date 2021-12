Motoristas aguardam 2h30 para embarcar no ferryboat

O movimento de retorno para Salvador na manhã desta segunda-feira, 5, é intenso no Terminal de Bom Despacho, em Itaparica. Com grande número de veículos retornando do feriado prolongado, os motoristas aguardam um tempo médio de 2h30 para embarcar no ferryboat.

Já para os pedestres que desejam retornar à capital, o fluxo é menor. A fila de espera é de em média 40 minutos para o embarque.

No Terminal São Joaquim, em Salvador, o movimento é tranquilo. Segundo informações da Internacional Travessias Salvador, empresa que administra o sistema, não há filas de espera. Nove embarcações operam em sistema de bate-volta.

Ainda de acordo com a concessionária, até as 10h30 desta segunda não havia alteração no fluxo de veículos.

Lanchas

Outra opção de retorno para a capital, o sistema de lanchas da travessia Mar Grande-Salvador também opera normalmente na manhã desta segunda. De acordo com a Astramab, o movimento é tranquilo e a fila de espera é de aproximadamente 40 minutos.

As lanchas operam desde as 5h, saindo a cada 30 minutos do Terminal de Vera Cruz.

adblock ativo