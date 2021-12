Motoristas aguardam 2h para embarque no ferryboat nesta sexta

Motoristas que optarem pelo Ferryboat enfrentam fila de até 2h, na manhã desta sexta-feira, 29, no Terminal Marítimo de São Joaquim, em Salvador.

De acordo com a Internacional Travessias, empresas que administra o Ferry, informa estão em operação os ferries: Ivete Sangalo, Pinheiro, Maria Bethânia e Dorival Caymmi. As embarcações estão com saídas nos horários regulares (de hora em hora).

O fluxo está tranquilo para pedestres em São Joaquim e para veículos e pedestres em Bom Despacho.

