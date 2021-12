Motoristas aguardam 2 horas para embarcar no ferry

Os motoristas que querem travessar para a ilha, utilizando o sistema ferryboat, estão enfrentando uma espera média de 2h para embarque no Terminal de São Joaquim, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 30. Já os pedestres ficam na fila por cerca de 40 minutos.

Já no Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, a movimentação é considerada tranquila, sem filas para embarque tanto para carros quanto para pedestres.

A Internacional Travessias, que administra o sistema, informou que procura intensa, no terminal de Salvador, começou por volta das 6h.

Todas as sete embarcações operam, em esquema de bate e volta, com saídas a cada 30 minutos. Os ferries irão funcionar pelo período de 24 horas nesta quarta, 30, e quinta, 31, saindo do Terminal de São Joaquim.

