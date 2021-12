Um motorista que trafegava pela avenida ACM na manhã desta sexta-feira, 14, tentou agredir alguns trabalhadores que participam da manifestação contra a reforma da Previdência. O caso aconteceu por volta das 9h30, próximo ao GBarbosa, quando o homem desceu do veículo e partiu para cima dos manifestantes.

>> Greve geral: trabalhadores iniciam caminhada a partir da Rótula do Abacaxi

Policiais militares que acompanhavam a caminhada conseguiram impedir a ação do motorista. Ainda não há informações sobre o que motivou a tentativa de agressão.

Outro caso

Manifestantes também discutiram com outro motorista por volta das 10h desta sexta, em frente ao Shopping da Bahia. O motorista teria passado por cima da faixa que bloqueava a via, revoltando os trabalhadores que participavam do protesto contra a reforma da Previdência. Confira:

Da Redação, com informações de Keyla Pereira | Foto: Keyla Pereira | Ag. A TARDE Motorista tenta agredir manifestantes na avenida ACM

adblock ativo